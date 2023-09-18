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За 6 месяцев 2023 года прокуратура внесла мэрии Новосибирска 154 представления

За 6 месяцев 2023 года прокуратура внесла мэрии Новосибирска 154 представления

Поводами для реакции прокуратуры становились неработающие ливнёвки и, например, дыры в асфальте.В прокуратуре Новосибирской сообщили, что за первое полугодие 2023 года мэру Новосибирска Анатолию Локтю и его подчинённым внесли 154 представления.

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