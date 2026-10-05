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Мэр Воронежа Сергей Петрин поздравил почётного гражданина Сергея Карпова с днём рождения в День учителя

Мэр Воронежа Сергей Петрин поздравил почётного гражданина Сергея Карпова с днём рождения в День учителя

Сергей Петрин в День учителя поздравил с днём рождения почётного гражданина города, актёра, педагога и общественного деятеля Сергея Карпова.

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