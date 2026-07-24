Иран будет убивать по военному США за каждого убитого иранца — генерал

Иран пригрозил США убивать по одному военному за каждого убитого иранца Заявление о новом правиле ведения боевых действий сделал командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи 24 июля, сообщает The Wall Street Journal.
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