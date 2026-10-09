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Царьград

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Брайан Орсер поддерживает связь с Евгенией Медведевой и другими учениками

Брайан Орсер поддерживает связь с Евгенией Медведевой и другими учениками

Канадский тренер Брайан Орсер, работавший с Евгенией Медведевой с 2018 по 2020 год, заявил о продолжении общения с ней и другими бывшими учениками, включая Хавьера Фернандеса и Юдзуру Ханю.

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