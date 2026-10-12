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Суть Событий

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"Почта России" получит 7 млрд руб. из резервного фонда и допсредства за счет повышения комиссии за доставку пенсий

"Почта России" получит 7 млрд руб. из резервного фонда и допсредства за счет повышения комиссии за доставку пенсий

Правительство собирается выделить "Почте России" 7 миллиардов рублей из резервного фонда "на выравнивание финансового положения".

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