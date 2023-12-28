Французы отказались видеть в Макроне собутыльника

Подавляющая часть французов, участвовавших в опросе Французского института общественного мнения и коммуникационного агентства CorioLink, заявили, что предпочли бы выпить по кружке пива с главой крайне правой партии «Национальное объединение» Мари Ле Пен, нежели с действующим президентом Эммануэлем Макроном.
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