Французы отказались видеть в Макроне собутыльника

Подавляющая часть французов, участвовавших в опросе Французского института общественного мнения и коммуникационного агентства CorioLink, заявили, что предпочли бы выпить по кружке пива с главой крайне правой партии «Национальное объединение» Мари Ле Пен, нежели с действующим президентом Эммануэлем Макроном.