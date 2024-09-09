Avia.pro - СМИ Знаете, я всё чаще убеждаюсь, что наши артисты действительно живут на другой планете.
Что наши артисты знают о зарплатах россиян? Оторванные от жизни
Комментарии
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Катерина
Дело не в СУММЕ. Зарплата актёра (лицедея) не должна отличаться от зарплаты врача и учителя. Я не имею в виду, кого БОГ в темечко поцеловал. Их надо беречь... и ценить. Вот ТАКИХ... https://rutube.ru/video/f2b61b8325e79481ff0e3d5a866addd2/
Дмитрий Хворостовский "Вот солдаты идут"
RUTUBE
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2 час.
Вадим Кузнецов
То, что от реальности отрываются музыканты, актеры и т.д. - это не проблема для нас. Только для них. А вот когда такой отрыв начинается у правителей и законодателей, которые то ли забыли, то ли понятия не имеют о том, как живут люди, зависящие от них - это страшно. Неадекватность людей, которые предлагают и продвигают касающиеся ЛЮБОГО россиянина законопроекты, наносит вред любому и каждому. При том, что сами эти "правители" и вправду на другой планете живут, где инфляция 2 или 4 процента в год, и где средний житель трдоспособен до ста лет. И где самим себе можно назначать выплаты - хочешь зарплату, а хочешь пенсию.
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1 час.
Лариса Шемисова
Более того, нельзя платить им государственные деньги, надо - пусть зарабатывают на продаже билетов на свои спектакли и фильмы. На ТВ должны быть строгие расценки на всё, кто не желает пусть валит за бугор, тоже самое со спортсменами.
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11 мин.
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