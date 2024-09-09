Что наши артисты знают о зарплатах россиян? Оторванные от жизни

Вадим Кузнецов

То, что от реальности отрываются музыканты, актеры и т.д. - это не проблема для нас. Только для них. А вот когда такой отрыв начинается у правителей и законодателей, которые то ли забыли, то ли понятия не имеют о том, как живут люди, зависящие от них - это страшно. Неадекватность людей, которые предлагают и продвигают касающиеся ЛЮБОГО россиянина законопроекты, наносит вред любому и каждому. При том, что сами эти "правители" и вправду на другой планете живут, где инфляция 2 или 4 процента в год, и где средний житель трдоспособен до ста лет. И где самим себе можно назначать выплаты - хочешь зарплату, а хочешь пенсию.