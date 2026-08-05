В Рязани впервые установили инсулиновую помпу пациенту

Помпа подаёт инсулин круглосуточно в микродозах, снижая риск скачков сахара и улучшая самочувствие.Врачи Городской клинической больницы номер 11 впервые выполнили установку системы непрерывной подкожной инфузии инсулина (инсулиновой помпы) 34-летнему пациенту с сахарным диабетом.
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