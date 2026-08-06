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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шнайдер после победы над Калинской в Торонто: «Смотрела на небо и думала: «Боже мой, скоро польет дождь? Мне надо поторопиться»

Диана Шнайдер поделилась эмоциями после победы над Анной Калинской в третьем круге тысячника в Торонто (6:3, 6:3).

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