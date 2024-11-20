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Грозный сигнал: особый звук ознаменовал самое мощное извержение в Тихом океане

Грозный сигнал: особый звук ознаменовал самое мощное извержение в Тихом океане

В январе 2022 года Южная часть Тихого океана стала свидетелем самого мощного взрыва, зарегистрированного современными приборами.

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