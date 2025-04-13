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Фронт грохочет: артиллеристы используют супермощные орудия для разрушения укреплений ВСУ

Фронт грохочет: артиллеристы используют супермощные орудия для разрушения укреплений ВСУ

Тем временем на Украине закручивают «гайки» мобилизации. Главком Сырский дал редкое интервью, в котором признал, что людей в ВСУ не хватает и надо активнее проводить цифровизацию страны, чтобы знать, где кто находится.

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