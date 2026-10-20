Страна и люди

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед выпускниками вузов, впервые зачисленными на дипломатическую службу, прокомментировал готовящийся приезд в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа для проведения очередного раунда переговоров по украинскому вопросу.