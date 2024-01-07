Молодые и дерзкие: 10 старых фото звезд в их лучшие годы

Забавные фотографии знаменитостей, которые показывают, что в молодости все любят пошалить. Увидеть моменты безудержного веселья и беззаботной молодости знаменитых личностей — это как взглянуть в черно-белый альбом воспоминаний, полный радости и авантюр.