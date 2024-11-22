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Губернатор Шапша заявил, что над Калужской областью ПВО уничтожили семь БПЛА

Губернатор Шапша заявил, что над Калужской областью ПВО уничтожили семь БПЛА

Силами ПВО на окраине Калуги ночью было уничтожено шесть БПЛА, еще один ликвидировали в Дзержинском районе.

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