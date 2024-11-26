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Безопасно ли? Новый законопроект Госдумы об исключении организаций из списка террористов

Безопасно ли? Новый законопроект Госдумы об исключении организаций из списка террористов

Законопроект предлагает приостанавливать запрет на деятельность таких организаций по решению суда, основываясь на заявлении Генерального прокурора или его заместителя, при условии предоставления фактических данных о прекращении организацией деятельности, связанной с пропагандой, оправданием и поддержкой терроризма после внесения её в список.

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