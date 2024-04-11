«Астон Вилла», «Фиорентина», «Олимпиакос» и «Брюгге» – фавориты в борьбе за выход в полуфинал ЛК после первых матчей 1/4

В Лиге конференций прошли первые четвертьфинальные матчи. «Астон Вилла» дома выиграла 2:1 у «Лилля», «Олимпиакос» на своем поле превзошел «Фенербахче» 3:2, «Брюгге» победил в домашнем матче 1:0 ПАОК, а «Виктория» и «Фиорентина» не забили голов друг другу в Чехии – 0:0.
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