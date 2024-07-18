Bloomberg: Российским фирмам становится все сложнее получать платежи от Китая

Несколько крупных российских экспортеров сырьевых товаров заявляют, что торговля с Китаем превратилась в азартную игру, поскольку прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как в июне США расширили санкции.
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