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МО Армении заявило о мерах против присоединения военных к протестам

МО Армении заявило о мерах против присоединения военных к протестам

Представители Министерства обороны Армении выступили с заявлением о том, что они работают над введением мер, связанных с публикацией информации о присоединении военных-контрактников к акциям протеста.

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Комментарии
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tsan tsan
Поздно пить &quot;Джермук&quot; , армяне, если  именно с вашей подачи (дважды избирали Пашиняна во власть) начался дерибан страны.
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14 час.
vagas Karlito
А что не жилось армянам спокойно то!??) К примеру как появился баламут сразу его к ногтю! А теперь им   всё стало нравиться?)) Жили бы мирно не взбрыкивали под крылом России!
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14 час.

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