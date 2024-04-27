Представители Министерства обороны Армении выступили с заявлением о том, что они работают над введением мер, связанных с публикацией информации о присоединении военных-контрактников к акциям протеста.
МО Армении заявило о мерах против присоединения военных к протестам
Комментарии
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tsan tsan
Поздно пить "Джермук" , армяне, если именно с вашей подачи (дважды избирали Пашиняна во власть) начался дерибан страны.
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14 час.
vagas Karlito
А что не жилось армянам спокойно то!??) К примеру как появился баламут сразу его к ногтю! А теперь им всё стало нравиться?)) Жили бы мирно не взбрыкивали под крылом России!
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14 час.
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