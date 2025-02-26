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Романов против «Рейнджерс»: 3-й гол в сезоне, 3 броска, 1 блок и 1 хит за 22:17

Защитник «Айлендерс» забросил шайбу в матче против «Рейнджерс» (1:5). Он провел на льду 22:17 (полезность «0»), нанес 3 броска в створ ворот, заблокировал 1 бросок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю шайбы.

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