Дональд Трамп и Россия: новые прогнозы таролога Юлии Лифановой Ольга ВайленкоНедавний отказ Джо Байдена от участия в президентской гонке открыл путь для Дональда Трампа как единственного кандидата от республиканцев.
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