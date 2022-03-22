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«Краснодар-2» после игры в Томске добирается домой из Москвы на автобусе

«Краснодар-2», победивший в воскресенье в гостях «Томь» (2:1) в Олимп-ФНЛ, возвращается домой сложным маршрутом.

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