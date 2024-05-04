Кино: «Научил меня играть счастье»: Почему распался идеальный брак создателя «Слова пацана» Жоры Крыжовникова

Он громко заявил о себе в кино оригинальными комедийными проектами. Фильмы «Горько!» и «Самый лучший день» получились настолько яркими, что в кинематографических кругах заговорили о рождении второго Гайдая.
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