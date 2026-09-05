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SPORT24.ru

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Деклан Райс пообещал сменить имидж в случае повторной победы «Арсенала» в Премьер-лиге

Деклан Райс пообещал сменить имидж в случае повторной победы «Арсенала» в Премьер-лиге

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс пообещал изменить прическу в случае успешной защиты клубом чемпионского титула в английской Премьер-лиге.

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