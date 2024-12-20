Вес новогодних подарков для алтайских школьников уменьшился в 2024 году

Вес подарочных наборов немного уменьшили, чтобы повысить качество сладостей, не увеличивая их стоимость Вес новогоднего подарка для школьников Алтайского края в 2024-м немного уменьшился по сравнению с прошлыми годами.
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