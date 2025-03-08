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Царьград

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Минобороны России: более 180 потерь ВСУ и уничтожение Marder на Курском фронте

Минобороны России: более 180 потерь ВСУ и уничтожение Marder на Курском фронте

Министерство обороны России сообщает о серьёзных потерях украинских сил на курском направлении: более 180 военнослужащих, уничтожены две БМП, включая немецкий Marder.

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