В Петербурге таксист напал на пассажирку и разбил ее телефон

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данным о противоправных действиях таксиста в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.
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