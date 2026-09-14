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Регионы России

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Кремль прокомментировал удары беспилотников возле поезда с европейскими политиками

Кремль прокомментировал удары беспилотников возле поезда с европейскими политиками

В Кремле прокомментировали инцидент с ударом беспилотника по железнодорожному составу недалеко от польско-украинской границы, на территории Украины, где находился поезд с политиками и дипломатами из Евросоюза.

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