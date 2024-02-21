Связь Starlink в Вооружённых Силах России: риски, возможности, последствия

В начале февраля 2024 года на различных интернет-ресурсах и в «Телеграм»-каналах стали появляться сообщения о том, что отдельные подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) стали активно применять в ходе боевой работы терминалы спутниковой связи Starlink.