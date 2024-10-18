Глава Барнаула Вячеслав Франк посмотрел, как в городе благоустроили двор

Ему все понравилось Глава города Барнаула Вячеслав Франк в четверг, 17 октября, посетил дворовую территорию дома № 31 на улице Георгиева, которую благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
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