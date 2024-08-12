Авиационный колхоз по-украински Все, кто жил в прошлой стране и прошлом веке, прекрасно понимают, о чем пойдет речь и что значит «наколхозить».
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Авиационный колхоз по-украински Все, кто жил в прошлой стране и прошлом веке, прекрасно понимают, о чем пойдет речь и что значит «наколхозить».
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