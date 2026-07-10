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В ритме утра: сезонные завтраки и бранчи в «СЧАСТЬЕ на Крыше»

В ритме утра: сезонные завтраки и бранчи в «СЧАСТЬЕ на Крыше»

Бар-ресторан СЧАСТЬЕ поддерживает традиции утренних ритуалов обновленным меню завтраков. Бренд-шеф проекта Олега Азимов сделал акцент на сезонных продуктах и создал восемь новых блюд, которые помогают начать день в собственном ритме — будь то бодрое утро перед насыщенным днем или неспешный бранч на летней террасе.

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