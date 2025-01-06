☝️Интересно! Lada стала самой популярной маркой автомобилей в России в 2024 году. Продажи марки составили 15% от всех покупок автомобилей в 2024 году.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
☝️Интересно! Lada стала самой популярной маркой автомобилей в России в 2024 году. Продажи марки составили 15% от всех покупок автомобилей в 2024 году.