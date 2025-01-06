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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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☝️Интересно! Lada стала самой популярной маркой автомобилей в России в 2024 году. Продажи марки составили 15% от всех покупок автомобилей в 2024 году.

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