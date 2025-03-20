«Взгляд на карту просто вызывает ужас»

Колонна танков ИС-2 на марше в Восточной Померании. 1-й Белорусский фронт, март 1945 года Общая ситуация После того как наступление на Берлин сорвалось из-за серьёзного усиления сопротивления противника на центральном направлении и наступления немцев в Померании (Операция «Солнцестояние»), Жуков решил сначала разделаться с гитлеровцами на северном фланге, а затем уже вернуться к вопросу взятия Берлина.
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