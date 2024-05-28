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ФСБ заявила о росте активности спецслужб Украины у границы с РФ

ФСБ заявила о росте активности спецслужб Украины у границы с РФ

Украинские спецслужбы при содействии Запада увеличивают разведывательную активность у границ Российской Федерации, заявил заместитель директора — руководитель Пограничной службы Федеральной службы безопасности России генерал армии Владимир Кулишов.

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