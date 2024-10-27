Комментатор "Матч ТВ" Черданцев о Карпине: он меня разозлил

Футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев заявил, что его разозлили высказывания главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина, который сказал, что выключает звук, когда смотрит футбол из-за оценочных суждений комментаторов, передает "РБ Спорт".
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