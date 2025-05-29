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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Экскурсия по музейной комнате ´Развитие образования г.Бобруйска´.

Экскурсия по музейной комнате ´Развитие образования г.Бобруйска´.

В рамках профориентационной работы и с целью агитации выпускников 9-ых классов города к дальнейшему обучению в профильных классах педагогической направленности была проведена экскурсия по музейной комнате ´Развитие образования г.

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