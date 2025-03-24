Царьград
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Царьград

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"Молитесь за наших бойцов": Бои у Демидовки - враг бьёт по тылам. Пробита оборона в ещё одном селе. Раненый "Аид" объявил месть

"Молитесь за наших бойцов": Бои у Демидовки - враг бьёт по тылам. Пробита оборона в ещё одном селе. Раненый "Аид" объявил месть

Всё больше новостей поступает с приграничья. Продолжаются ожесточённые бои у самого населённого пункта - враг несёт огромные потери, но продолжает тянуть резервы.

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Комментарии
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Амара Карпова
Кулаки держу за ребят👊👊👊❤️🙏
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