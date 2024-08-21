Дубинский: вторжение ВСУ в Курскую область обернулось ловушкой для Зеленского

Вторжением в Курскую область Владимир Зеленский загнал себя в ловушку. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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