Украина готовит в городе Херсоне, который в настоящий момент находится под контролем киевской стороны, провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей.
РИА Новости: Украина готовит в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели людей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Надо помочь укрошумерам, для помощи предлагаю использовать ФАБ 5000 в количестве не менее 8 единиц. Все это отправить в Херсонскую область пока еще подконтрольную укрошумерам. А после этого пусть говорят что хотят. А в то место, из которого укрошумеры начнут говорить тоже помножить на ноль, что бы и говорить было не кому и не от куда.
Ответить
15 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да и одной будет достаточно, главное точное место этой группы "кинолюбителей" выяснить... С Бучей не прокатило, а тут прокатит?
Ответить
13 час.
Свежие комментарии