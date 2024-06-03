РИА Новости: Украина готовит в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели людей

АндрейБорков

Надо помочь укрошумерам, для помощи предлагаю использовать ФАБ 5000 в количестве не менее 8 единиц. Все это отправить в Херсонскую область пока еще подконтрольную укрошумерам. А после этого пусть говорят что хотят. А в то место, из которого укрошумеры начнут говорить тоже помножить на ноль, что бы и говорить было не кому и не от куда.