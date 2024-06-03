Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 878 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Это не территории Украины,когда эти территории были Украины не было!DikGAZETE: после ...
  • Eduard
    Если бы игра шла по правилам и Янукович честно избраный был у власти.Никакой войны бы не было.НАТО И ЕС вообзе аыеры ...Миршаймер: ответс...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Это ещё рах доказывает, что в США правят умалишённые. Если БОГ ъочет наказать чедовека, то ОН лишает его разума! Они ...США на конференци...

РИА Новости: Украина готовит в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели людей

РИА Новости: Украина готовит в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели людей

Украина готовит в городе Херсоне, который в настоящий момент находится под контролем киевской стороны, провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Надо помочь укрошумерам, для помощи предлагаю использовать ФАБ 5000 в количестве не менее 8 единиц. Все это отправить в Херсонскую область пока еще подконтрольную укрошумерам. А после этого пусть говорят что хотят. А в то место, из которого укрошумеры начнут говорить тоже помножить на ноль, что бы и говорить было не кому и не от куда.
Ответить
15 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да и одной будет достаточно, главное точное место этой группы &quot;кинолюбителей&quot; выяснить... С Бучей не прокатило, а тут прокатит?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх