Общий налог для важнейших металлов: правительство предлагает единую ставку НДПИ Татьяна АрестоваВ рамках новой инициативы Правительство России предлагает внедрить единую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 6% для предприятий, занимающихся производством металлов, предназначенных для высокотехнологичных отраслей.
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