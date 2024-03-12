Никогда не любил: вся Турция встала на уши после откровенного интервью Керема Бюрсина

Турецкий актер Керем Бюрсин разочаровал поклонников своим отношением к дамам. После расставания артиста с партнершей по сериалу «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел они тонули в слезах, но вскоре появились слухи о новой возлюбленной — блогере Мехтап Алгюль.