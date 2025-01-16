Дуэйн Уэйд: «Многие звезды ушли из «Майами», потому что столкнулись с Пэтом Райли. А он всегда смеется последним»

«Дело в эго, гордости, борьбе за позиции. Организация выглядит некрасиво. Но если уж клуб решил ввести железную дисциплину, то нужно идти до конца.
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