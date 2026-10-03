The Economist надеются на паралич Киева до зимы. Британцы, откуда такая кровожадность?

Британское издание The Economist рисует мрачную перспективу для украинской столицы, утверждая, что Москва якобы готовит комплексную операцию по дестабилизации Киева до наступления холодов.
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