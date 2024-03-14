Большинство россиян считают, что весной настроение меняется к лучшему

Большинство россиян (82%) отметили, что весной они замечают изменение настроения в лучшую сторону. К такому выводы пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co, которые выяснили, как россияне чувствуют весеннее настроение.
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