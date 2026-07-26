«Бойня в Магадишо»: самое страшное поражение лучшего спецназа США

Осень 1993 года должна была стать триумфом американской военной машины. Вместо этого операция в сомалийской столице Могадишо обернулась одной из самых горьких военных и политических катастроф в истории США, на десятилетия вперед определившей осторожность Запада в миротворческих миссиях.
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