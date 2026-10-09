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Царьград

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9 рейсов в Москву сели в Пулково из-за ограничений полетов

9 рейсов в Москву сели в Пулково из-за ограничений полетов

Девять международных рейсов, летевших в Москву, приземлились в Пулково из-за ночных ограничений в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский, которые сняли около семи утра.

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