Хотел пивка купить, а сегодня день знаний — алкоголь не продают. В итоге, я трезвый, а школьники пьяные.
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Хотел пивка купить, а сегодня день знаний — алкоголь не продают. В итоге, я трезвый, а школьники пьяные.