Почему День студента и Татьянин день отмечают 25 января: история двойного праздника

25 января в России отмечают сразу два праздника – День студента и день памяти мученицы Татьяны. «ФедералПресс» рассказывает, как возникло это необычное совпадение и какое значение оба события имеют сегодня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии