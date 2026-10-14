Похудеть умеют многие. Удержать результат - гораздо сложнее. Разбираем, почему после диеты килограммы возвращаются, как создать дефицит калорий без голода и какие 10 привычек помогают сохранить вес надолго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии