Гендиректора «Газпром энергохолдинг – закупки» Игоря Мазина арестовали в Москве. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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Гендиректора «Газпром энергохолдинг – закупки» Игоря Мазина арестовали в Москве. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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